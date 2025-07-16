Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон требует «прозрачности» в деле Эпштейна

Спор по материалам дела Эпштейна продолжает разделять сторонников Трампа. Сейчас критика звучит и от одного из самых влиятельных республиканцев.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и Le Monde.

Детали

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал министерство юстиции обнародовать документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном.

Мы должны выложить все на стол и позволить народу решить - так Майк Джонсон объяснил свою позицию консервативному подкастеру Бенни Джонсону.

Неделю назад Министерство юстиции опубликовало меморандум, в котором говорилось о том, что новых событий в деле Эпштейна не предвидится.

Справка

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп распространял утверждения, что высокопоставленные политики и бизнесмены издевались над несовершеннолетними, "как клиенты Джеффри Эпштейна". Трамп обещал, что обнародует все впоследствии, когда станет президентом.

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Сейчас известно, что Министерство юстиции не будет обнародовать никаких новых документов по делу Эпштейна. Это подтверждала недавно пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт, добавив, что новых подробностей в деле "просто нет". Все якобы было тщательно расследовано, и результаты были обнародованы.

Министерство юстиции объявило на прошлой неделе, что смерть Эпштейна была самоубийством. Несмотря на теории заговора, никакого списка его клиентов, который должен был быть обнародован, не было

Впрочем, консервативные союзники президента США с тех пор критикуют Трампа и генерального прокурора Пэм Бонди за то, что они считают "непрозрачным ведением дела".

Это очень деликатная тема. .. Я согласен с мнением, что нам нужно выложить это на все - заявил Майк Джонсон в интервью.

Ссылаясь на комментарий Бонди Fox News в этом году о том, что список клиентов Эпштейна "сейчас лежит на моем столе для просмотра", Джонсон сказал: "Ей нужно выйти и объяснить это всем".

Напомним

УНН передавал, что министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов".

Илон Маск призвал Дональда Трампа обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна, как тот обещал.