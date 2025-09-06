Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна - Джонсон

Спікер палати представників США Майк Джонсон припустив президент США Дональд Трамп був інформатором ФБР у справі скандального мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Джонсон припустив, що "Дональд Трамп був інформатором ФБР щодо Джеффрі Епштейна", після того, як його запитали про неодноразові твердження Трампа, що скандал навколо Епштейна, який переслідує його другий термін, є "вигадкою демократів".

Він не каже, що дії Епштейна - це фабрикація. Це було жахливе, невимовне зло. Він сам у це вірить. Коли він вперше почув цю чутку, він вигнав його з Мар-а-Лаго. Він був інформатором ФБР, щоб спробувати все це припинити - сказав Джонсон.

Нагадаємо

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів. Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.

Президент США Дональд Трамп розкритикував нову хвилю обговорення "файлів Епштейна", заявивши, що це не що інше, як "містифікація демократів". Він підкреслив, що оприлюднених документів по цій справі вже достатньо.