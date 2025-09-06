Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна - Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предположил, что президент США Дональд Трамп был информатором ФБР по делу скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

Джонсон предположил, что «Дональд Трамп был информатором ФБР в отношении Джеффри Эпштейна», после того, как его спросили о неоднократных утверждениях Трампа, что скандал вокруг Эпштейна, преследующий его второй срок, является «выдумкой демократов».

Он не говорит, что действия Эпштейна — это фабрикация. Это было ужасное, невыразимое зло. Он сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это прекратить - сказал Джонсон.

Напомним

Скандал вокруг финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который умер в тюремной камере в 2019 году при невыясненных обстоятельствах, годами вызывает волну общественного возмущения в США. Его дело охватывает десятки влиятельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и даже члены королевских семей.

Вместе с Эпштейном была осуждена его соратница Гислейн Максвелл, которая, по версии следствия, помогала вербовать несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.

Нынешняя волна интереса к так называемым «файлам Эпштейна» возникла после того, как отдельные документы по делу были обнародованы, но в них были зацензурированы имена ключевых фигурантов. Общественность и ряд законодателей США требуют полного раскрытия информации, а судебные споры относительно законности таких повесток продолжаются годами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новую волну обсуждения «файлов Эпштейна», заявив, что это не что иное, как «мистификация демократов». Он подчеркнул, что обнародованных документов по этому делу уже достаточно.