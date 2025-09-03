Трамп засудив новий скандал з "файлами Епштейна", назвавши його "містифікацією демократів"

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 4904 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 8952 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 11681 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 25180 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 18808 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21713 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21235 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23095 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 39036 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 36232 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.3м/с
56%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 248946 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 248603 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 239950 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 236712 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 230779 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 3388 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 25180 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 24827 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 39036 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 36232 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Вадим Філашкін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 5052 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 25130 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 38513 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40954 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54946 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

Трамп засудив новий скандал з "файлами Епштейна", назвавши його "містифікацією демократів"

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Дональд Трамп розкритикував нову хвилю обговорення "файлів Епштейна", назвавши її "містифікацією демократів". Він заявив, що оприлюднених документів вже достатньо, незважаючи на вимоги повного розкриття інформації.

Трамп засудив новий скандал з "файлами Епштейна", назвавши його "містифікацією демократів"

Президент США Дональд Трамп розкритикував нову хвилю обговорення "файлів Епштейна", заявивши, що це не що інше, як "містифікація демократів". Він підкреслив, що оприлюднених документів по цій справі вже достатньо, пише УНН із посиланням на ApNews.

Трамп засудив скандал з Епштейном і додав: "Справді, я думаю, що цього достатньо".

Президент США пояснив, що "тисячі й тисячі документів" були оприлюднені, але "містифікація демократів" продовжуватиметься".

"Що б ви не робили, це продовжуватиметься… Справді, я думаю, що цього достатньо", – підсумував Трамп.

Контекст

Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.

Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.

Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів. Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.  

Альона Уткіна

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки