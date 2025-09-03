Трамп засудив новий скандал з "файлами Епштейна", назвавши його "містифікацією демократів"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розкритикував нову хвилю обговорення "файлів Епштейна", заявивши, що це не що інше, як "містифікація демократів". Він підкреслив, що оприлюднених документів по цій справі вже достатньо, пише УНН із посиланням на ApNews.
Трамп засудив скандал з Епштейном і додав: "Справді, я думаю, що цього достатньо".
Президент США пояснив, що "тисячі й тисячі документів" були оприлюднені, але "містифікація демократів" продовжуватиметься".
"Що б ви не робили, це продовжуватиметься… Справді, я думаю, що цього достатньо", – підсумував Трамп.
Контекст
Скандал довкола фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, який помер у тюремній камері у 2019 році за нез’ясованих обставин, роками викликає хвилю суспільного обурення у США. Його справа охоплює десятки впливових осіб, серед яких політики, бізнесмени та навіть члени королівських родин.
Разом з Епштейном була засуджена його соратниця Гіслейн Максвелл, яка, за версією слідства, допомагала вербувати неповнолітніх дівчат для сексуальної експлуатації.
Нинішня хвиля інтересу до так званих "файлів Епштейна" виникла після того, як окремі документи у справі були оприлюднені, але в них були зацензуровані імена ключових фігурантів. Громадськість та низка законодавців США вимагають повного розкриття інформації, а судові суперечки щодо законності таких повісток тривають роками.