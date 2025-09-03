$41.360.01
Трамп осудил новый скандал с "файлами Эпштейна", назвав его "мистификацией демократов"

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал новую волну обсуждения "файлов Эпштейна", назвав ее "мистификацией демократов". Он заявил, что обнародованных документов уже достаточно, несмотря на требования полного раскрытия информации.

Трамп осудил новый скандал с "файлами Эпштейна", назвав его "мистификацией демократов"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новую волну обсуждения «файлов Эпштейна», заявив, что это не что иное, как «мистификация демократов». Он подчеркнул, что обнародованных документов по этому делу уже достаточно, пишет УНН со ссылкой на ApNews.

Трамп осудил скандал с Эпштейном и добавил: «Действительно, я думаю, что этого достаточно».

Президент США пояснил, что «тысячи и тысячи документов» были обнародованы, но «мистификация демократов» будет продолжаться».

«Что бы вы ни делали, это будет продолжаться… Действительно, я думаю, что этого достаточно», – подытожил Трамп.

Контекст

Скандал вокруг финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, который умер в тюремной камере в 2019 году при невыясненных обстоятельствах, годами вызывает волну общественного возмущения в США. Его дело охватывает десятки влиятельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и даже члены королевских семей.

Вместе с Эпштейном была осуждена его соратница Гислейн Максвелл, которая, по версии следствия, помогала вербовать несовершеннолетних девушек для сексуальной эксплуатации.

Нынешняя волна интереса к так называемым «файлам Эпштейна» возникла после того, как отдельные документы по делу были обнародованы, но в них были зацензурированы имена ключевых фигурантов. Общественность и ряд законодателей США требуют полного раскрытия информации, а судебные споры относительно законности таких повесток продолжаются годами.  

Алена Уткина

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
Соединённые Штаты