Республіканка Марджорі Тейлор Грін оголосила про відставку після конфлікту з Трампом

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін оголосила про відставку з посади 5 січня 2026 року після конфлікту з Дональдом Трампом. Її рішення ускладнює становище республіканської більшості в Палаті представників.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін оголосила про відставку після конфлікту з Трампом
x.com/mtgreenee

У США конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила, що піде у відставку 5 січня 2026 року. Її рішення пролунало після тижнів публічного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на її заяву та NBS News.

Деталі

У своїй заяві Грін написала, що не хоче, аби її округ пережив "образливі та ненависницькі праймеріз". Вона заявила: "Я повертаюся до людей, яких люблю, щоб жити повноцінним життям… Я піду у відставку, а мій останній день роботи – 5 січня 2026 року".

Тижнем раніше Трамп назвав Грін "дивною" та заявив, що готовий підтримати будь-кого з її суперників. Раніше вона була однією з його найвідданіших союзниць у Конгресі, але останнім часом критикувала його позиції щодо "файлів Епштейна", війни в Газі та внутрішньої політики.

Грін була обрана у 2020 році. Тепер губернатор Джорджії оголосить спеціальні вибори в її окрузі.

Відставка Грін ускладнює становище республіканської більшості в Палаті представників, яка зараз становить 219 місць проти 213 у демократів. NBC News повідомило, що вона не попередила спікера Майка Джонсона про своє рішення.

Конгресмен Томас Массі підтримав Грін, написавши: "Я буду неймовірно сумувати за нею… На цих чотирьох сторінках висловлено більше чесності, ніж більшість політиків скажуть за все життя".

Депутатка-демократка Ро Ханна також заявила, що Грін має політичне майбутнє, і сказала: "MTG (Марджорі Тейлор Грін - ред.), ймовірно, буде грізним кандидатом у 2028 році".

Рішення Марджорі Тейлор Грін стало резонансним кроком у Республіканській партії та посилить внутрішню боротьбу за вплив у її окрузі. Її відставка відбудеться на тлі напружених відносин із Дональдом Трампом та зростання суперечок усередині партії.

Нагадаємо

Палата представників США голосувала проти спроби республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона з його посади, причому 11 республіканців проголосували проти Джонсона.

Алла Кіосак

Новини Світу
Вибори в США
Джорджія (штат США)
Майк Джонсон (політик)
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки