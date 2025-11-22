Республиканка Марджори Тейлор Грин объявила об отставке после конфликта с Трампом

x.com/mtgreenee

В США конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что уйдет в отставку 5 января 2026 года. Ее решение прозвучало после недель публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на ее заявление и NBS News.

Подробности

В своем заявлении Грин написала, что не хочет, чтобы ее округ пережил "оскорбительные и ненавистнические праймериз". Она заявила: "Я возвращаюсь к людям, которых люблю, чтобы жить полноценной жизнью… Я уйду в отставку, а мой последний день работы – 5 января 2026 года".

Неделей ранее Трамп назвал Грин "странной" и заявил, что готов поддержать любого из ее соперников. Ранее она была одной из его самых преданных союзниц в Конгрессе, но в последнее время критиковала его позиции по "файлам Эпштейна", войне в Газе и внутренней политике.

Грин была избрана в 2020 году. Теперь губернатор Джорджии объявит специальные выборы в ее округе.

Отставка Грин усложняет положение республиканского большинства в Палате представителей, которое сейчас составляет 219 мест против 213 у демократов. NBC News сообщило, что она не предупредила спикера Майка Джонсона о своем решении.

Конгрессмен Томас Масси поддержал Грин, написав: "Я буду невероятно скучать по ней… На этих четырех страницах выражено больше честности, чем большинство политиков скажут за всю жизнь".

Депутат-демократ Ро Ханна также заявила, что Грин имеет политическое будущее, и сказала: "MTG (Марджори Тейлор Грин - ред.), вероятно, будет грозным кандидатом в 2028 году".

Решение Марджори Тейлор Грин стало резонансным шагом в Республиканской партии и усилит внутреннюю борьбу за влияние в ее округе. Ее отставка произойдет на фоне напряженных отношений с Дональдом Трампом и роста споров внутри партии.

Напомним

Палата представителей США голосовала против попытки республиканки Марджори Тейлор Грин сместить спикера Майка Джонсона с его должности, причем 11 республиканцев проголосовали против Джонсона.