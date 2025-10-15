Шатдаун у США: Сенат увосьме не ухвалиив короткострокову резолюцію про фінансування бюджету
Київ • УНН
Сенатори США вкотре не змогли ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію, яка передбачала тимчасове фінансування федерального уряду до 21 листопада. Проект, поданий Республіканською партією, отримав лише 49 з 60 необхідних голосів.
У Сенаті Сполучених Штатів Америки не змогли ухвалити короткострокової резолюції про фінансування державного бюджету. Про це повідомила у Telegram посол України в США Ольга Стефанішина, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Стефанішина, сенатори у восьмий раз винесли на голосування проект короткострокової бюджетної резолюції. Йдеться про тимчасове фінансування роботи відомств федерального уряду за відсутності бюджетного законодавства на 2026 фінансовий рік.
Даний проект подала Республіканська партія терміном дії до 21 листопада. Він був ухвалений 19 вересня поточного року в Палаті представників.
Однак даний проект резолюції отримав 49 з 60 необхідних голосів сенаторів і не був ухвалений, зазначила Стефанішина.
Нагадаємо
Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно оголосив шатдаун з 1 жовтня після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, залишивши без зарплати близько 750 тисяч федеральних службовців.
Також спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який представляє Республіканську партію, заявив, що не буде вести переговори з демократами стосовно шатдауну, доки вони не відмовляться від вимог у сфері охорони здоров'я.