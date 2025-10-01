Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні

Уряд Сполучених Штатів Америки офіційно призупинив свою діяльність після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Це сталось вперше з 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Республіканці і демократи не змогли розробити спільний законопроект - Сенат відхилив як пропозицію республіканців, так і пропозицію демократів за кілька годин до закінчення терміну припинення роботи уряду.

Зазначається, що республіканці контролюють обидві палати Конгресу, але їм потрібна підтримка демократів для ухвалення законопроекту в Сенаті, де потрібно 60 голосів.

Також йдеться про те, що федеральні службовці не отримуватимуть зарплату впродовж усього періоду шатдауну, тоді як члени Конгресу та сам президент США Дональд Трамп продовжуватимуть отримувати свої зарплати. За даними Бюджетного управління Конгресу, щодня близько 750 000 службовців будуть відправлені у відпустку, а інші, які виконують важливі функції, такі як агенти Адміністрації транспортної безпеки, диспетчери повітряного руху, федеральні правоохоронці та військовослужбовці - будуть змушені працювати без оплати.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс та лідери республіканців звинуватили демократів у шатдауні уряду.

Також Трамп називав зупинку роботу уряду США "ймовірною".