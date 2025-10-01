$41.320.16
48.440.03
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 3754 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 3218 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 1754 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 5288 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 10633 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 18292 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 29588 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 45638 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 37409 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 45980 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.5м/с
56%
758мм
Популярные новости
"Путин в глубине души осознает, что не может выиграть. Это невыигрышный бой для него", — Кит Келлог30 сентября, 20:56 • 11275 просмотра
Харьков подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами и ракетами - мэр30 сентября, 23:07 • 4452 просмотра
Известно о 2 пострадавших в результате атаки по Харькову: на месте удара вспыхнул пожар - мэр30 сентября, 23:32 • 9512 просмотра
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 8558 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников00:55 • 7646 просмотра
публикации
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 3754 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 10634 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 45638 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 27510 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 72978 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Хаким Джеффрис
Чак Шумер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Купянск
Харьков
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 11614 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 16136 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 26867 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 39303 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 32922 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed C-130 Hercules
Северный поток

Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению о финансировании. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет

Правительство Соединенных Штатов Америки официально приостановило свою деятельность после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Республиканцы и демократы не смогли разработать совместный законопроект - Сенат отклонил как предложение республиканцев, так и предложение демократов за несколько часов до окончания срока прекращения работы правительства.

Отмечается, что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но им нужна поддержка демократов для принятия законопроекта в Сенате, где требуется 60 голосов.

Также говорится о том, что федеральные служащие не будут получать зарплату в течение всего периода шатдауна, тогда как члены Конгресса и сам президент США Дональд Трамп будут продолжать получать свои зарплаты. По данным Бюджетного управления Конгресса, ежедневно около 750 000 служащих будут отправлены в отпуск, а другие, выполняющие важные функции, такие как агенты Администрации транспортной безопасности, диспетчеры воздушного движения, федеральные правоохранители и военнослужащие - будут вынуждены работать без оплаты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и лидеры республиканцев обвинили демократов в шатдауне правительства.

Также Трамп называл остановку работы правительства США "вероятной".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты