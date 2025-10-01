Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет

Правительство Соединенных Штатов Америки официально приостановило свою деятельность после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Республиканцы и демократы не смогли разработать совместный законопроект - Сенат отклонил как предложение республиканцев, так и предложение демократов за несколько часов до окончания срока прекращения работы правительства.

Отмечается, что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но им нужна поддержка демократов для принятия законопроекта в Сенате, где требуется 60 голосов.

Также говорится о том, что федеральные служащие не будут получать зарплату в течение всего периода шатдауна, тогда как члены Конгресса и сам президент США Дональд Трамп будут продолжать получать свои зарплаты. По данным Бюджетного управления Конгресса, ежедневно около 750 000 служащих будут отправлены в отпуск, а другие, выполняющие важные функции, такие как агенты Администрации транспортной безопасности, диспетчеры воздушного движения, федеральные правоохранители и военнослужащие - будут вынуждены работать без оплаты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и лидеры республиканцев обвинили демократов в шатдауне правительства.

Также Трамп называл остановку работы правительства США "вероятной".