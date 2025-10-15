$41.750.14
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Шатдаун в США: Сенат не принял краткосрочную резолюцию о финансировании бюджета

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Сенаторы США в очередной раз не смогли принять краткосрочную бюджетную резолюцию, которая предусматривала временное финансирование федерального правительства до 21 ноября. Проект, поданный Республиканской партией, получил лишь 49 из 60 необходимых голосов.

Шатдаун в США: Сенат не принял краткосрочную резолюцию о финансировании бюджета

В Сенате Соединенных Штатов Америки не смогли принять краткосрочную резолюцию о финансировании государственного бюджета. Об этом сообщила в Telegram посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН.

Детали

Как отметила Стефанишина, сенаторы в восьмой раз вынесли на голосование проект краткосрочной бюджетной резолюции. Речь идет о временном финансировании работы ведомств федерального правительства при отсутствии бюджетного законодательства на 2026 финансовый год.

Данный проект подала Республиканская партия сроком действия до 21 ноября. Он был принят 19 сентября текущего года в Палате представителей.

Однако данный проект резолюции получил 49 из 60 необходимых голосов сенаторов и не был принят, отметила Стефанишина.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов Америки официально объявило шатдаун с 1 октября после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к соглашению по финансированию. Это произошло впервые с 2019 года, оставив без зарплаты около 750 тысяч федеральных служащих.

Также спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что не будет вести переговоры с демократами по поводу шатдауна, пока они не откажутся от требований в сфере здравоохранения.

Евгений Устименко

