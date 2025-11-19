Сенат США одноголосно погодився направити законопроєкт про "файли Епштейна" на стіл Трампа

Сенат США одноголосно погодив проходження підтриманого Палатою представників законопроєкту, який зобов'язує Міністерство юстиції країни оприлюднити матеріали справи Епштейна, щойно він буде отриманий від Палати представників, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Сенату, який одноголосно ухвалив законопроєкт, не потрібно робити жодних подальших дій, і законопроєкт буде передано на стіл президента США Дональда Трампа, щойно він надійде до Сенату.

Поки що неясно, коли законопроєкт надійде до Сенату.

Зазвичай, передача законопроєкту з однієї палати в іншу займає деякий час - іноді кілька годин. Спікер Палати представників США Майк Джонсон, якщо забажає, може відкласти передачу законопроєкту до першого тижня грудня, коли у Палаті представників буде готове звернення.

Лідер меншості у Сенаті Чак Шумер озвучив цей запит у залі засідань, і оскільки жоден сенатор не заперечував, він був ухвалений Сенатом без поіменного голосування.

"Сенат вже схвалив законопроєкт Епштейна - щойно він надійде з Палати представників", - оголосив Шумер.

Палата представників США майже одноголосно схвалила закон про публікацію файлів Епштейна

Швидкість, з якою законопроєкт було ухвалено обома палатами Конгресу США у вівторок, різко відрізняється від ситуації останніх місяців, коли Трамп та лідери Республіканської партії "люто намагалися його заблокувати", зазначає видання. Але зрештою Трамп вирішив дозволити своїй партії підтримати законопроєкт, оскільки тиск усередині Республіканської партії зростав, пише видання.

Трамп раніше заявляв, що підпише законопроєкт, якщо він потрапить до нього на стіл.

Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"