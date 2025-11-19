$42.090.03
48.790.00
ukenru
07:17 • 924 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:59 • 9044 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла
05:06 • 20907 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
03:05 • 15627 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 27937 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49188 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38576 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 44870 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 62471 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 26970 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Сенат США одноголосно погодився направити законопроєкт про "файли Епштейна" на стіл Трампа

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Сенат США одноголосно підтримав законопроєкт, що зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити матеріали справи Епштейна. Документ буде передано на підпис президенту США Дональду Трампу.

Сенат США одноголосно погодився направити законопроєкт про "файли Епштейна" на стіл Трампа

Сенат США одноголосно погодив проходження підтриманого Палатою представників законопроєкту, який зобов'язує Міністерство юстиції країни оприлюднити матеріали справи Епштейна, щойно він буде отриманий від Палати представників, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Сенату, який одноголосно ухвалив законопроєкт, не потрібно робити жодних подальших дій, і законопроєкт буде передано на стіл президента США Дональда Трампа, щойно він надійде до Сенату.

Поки що неясно, коли законопроєкт надійде до Сенату.

Зазвичай, передача законопроєкту з однієї палати в іншу займає деякий час - іноді кілька годин. Спікер Палати представників США Майк Джонсон, якщо забажає, може відкласти передачу законопроєкту до першого тижня грудня, коли у Палаті представників буде готове звернення.

Лідер меншості у Сенаті Чак Шумер озвучив цей запит у залі засідань, і оскільки жоден сенатор не заперечував, він був ухвалений Сенатом без поіменного голосування.

"Сенат вже схвалив законопроєкт Епштейна - щойно він надійде з Палати представників", - оголосив Шумер.

Палата представників США майже одноголосно схвалила закон про публікацію файлів Епштейна18.11.25, 22:37 • 2998 переглядiв

Швидкість, з якою законопроєкт було ухвалено обома палатами Конгресу США у вівторок, різко відрізняється від ситуації останніх місяців, коли Трамп та лідери Республіканської партії "люто намагалися його заблокувати", зазначає видання. Але зрештою Трамп вирішив дозволити своїй партії підтримати законопроєкт, оскільки тиск усередині Республіканської партії зростав, пише видання.

Трамп раніше заявляв, що підпише законопроєкт, якщо він потрапить до нього на стіл.

Трамп закликав республіканців проголосувати за публікацію "файлів Епштейна"17.11.25, 10:30 • 2648 переглядiв

Юлія Шрамко

