Санкції проти росії застрягли в Конгресі США, голосування можуть відкласти до виборів
Київ • УНН
Законопроєкт про 100% тарифи для покупців російських енергоносіїв застряг у Палаті представників США. Конгрес побоюється зростання цін.
Законопроєкт про посилення санкцій проти росії, який Сенат США минулого місяця підтримав переважною більшістю, зіткнувся з опором у Палаті представників і може залишитися без голосування до проміжних виборів 3 листопада. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Документ дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати 100% тарифи проти найбільших покупців російської нафти й газу, а також країн, які допомагають москві обходити енергетичні санкції. Серед основних покупців російських енергоносіїв – Китай, Індія та Туреччина.
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Однак частина демократів і республіканців побоюється, що законопроєкт надасть Трампу нові широкі тарифні повноваження.
У Конгресі побоюються зростання цін на бензин
Спікер Палати представників Майк Джонсон висловив сумнів, що голосування відбудеться до листопадових виборів. За його словами, проти нинішньої версії виступають провідні демократи, а занепокоєння є і серед республіканців.
Законодавці також оцінюють ризик зростання цін на нафту та бензин, якщо Індія та інші покупці російської сировини будуть змушені шукати альтернативних постачальників.
Сенат раніше схвалив законопроєкт 86 голосами проти 11, однак у Палаті представників необхідної підтримки для його швидкого ухвалення поки немає.
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