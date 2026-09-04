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Санкции против России застряли в Конгрессе США, голосование могут отложить до выборов

Киев • УНН

 • 6446 просмотра

Законопроект о 100%-ных тарифах для покупателей российских энергоносителей застрял в Палате представителей США. Конгресс опасается роста цен.

Санкции против России застряли в Конгрессе США, голосование могут отложить до выборов

Законопроект об усилении санкций против России, который Сенат США в прошлом месяце поддержал подавляющим большинством голосов, столкнулся с сопротивлением в Палате представителей и может остаться без голосования до промежуточных выборов 3 ноября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Документ позволит президенту Дональду Трампу вводить 100%-ные тарифы против крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, помогающих Москве обходить энергетические санкции. Среди основных покупателей российских энергоносителей — Китай, Индия и Турция.

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Однако часть демократов и республиканцев опасается, что законопроект предоставит Трампу новые широкие тарифные полномочия.

В Конгрессе опасаются роста цен на бензин

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил сомнение, что голосование состоится до ноябрьских выборов. По его словам, против нынешней версии выступают ведущие демократы, а обеспокоенность есть и среди республиканцев.

Законодатели также оценивают риск роста цен на нефть и бензин, если Индия и другие покупатели российского сырья будут вынуждены искать альтернативных поставщиков.

Сенат ранее одобрил законопроект 86 голосами против 11, однако в Палате представителей необходимой поддержки для его быстрого принятия пока нет.

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Степан Гафтко

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