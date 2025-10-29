$42.080.01
Трамп: "цілком очевидно, що мені не дозволено балотуватися" на третій президентський термін

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Конституція США не дозволяє йому балотуватися на третій президентський термін, попри його високу політичну підтримку. Спікер Палати представників Майк Джонсон також підтвердив неможливість внесення поправок до Конституції для цього.

Трамп: "цілком очевидно, що мені не дозволено балотуватися" на третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп у середу визнав, що Конституція Сполучених Штатів "цілком очевидно" не дозволяє йому балотуватися на третій президентський термін, попри часте озвучування цієї ідеї в останні місяці, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Якщо ви прочитаєте її, то стане цілком очевидно, що мені не дозволено балотуватися", - заявив Трамп журналістам на борту Air Force One, додавши, що "сумно" те, що зараз він користується високою політичною підтримкою.

Коментарі Трампа пролунали після того, як речник Палати представників Майк Джонсон заявив у вівторок, що не бачить можливості для Трампа балотуватися на третій термін. "Це була чудова кампанія, але, думаю, президент знає, і ми з ним про це говорили, про обмеження Конституції, хоча багато американців нарікають на це", - сказав Джонсон.

"Я не бачу способу внести поправки до Конституції, тому що на це піде близько 10 років, - продовжив спікер Палати представників, зазначивши, що для цього потрібно дві третини голосів у Палаті представників та Сенаті, а також ратифікація трьома чвертями штатів США. - Я не бачу можливості для цього, але можу сказати вам, що ми не збираємося знімати ногу з педалі газу".

Трамп часто натякав на можливість ще однієї участі у виборах, попри конституційні обмеження, зокрема, демонструючи кепки "Trump 2028" на зустрічі з лідерами Конгресу на початку цього місяця, де обговорювалося припинення роботи уряду (шатдаун). Давній союзник Трампа Стів Беннон заявив у недавньому інтерв'ю The Economist, що людям "потрібно просто змиритися" з ідеєю про те, що президент отримає третій термін.

"Є багато різних альтернатив, - сказав Беннон, відповідаючи на запитання про 22-гу поправку до Конституції США, яка забороняє балотуватися на третій термін. - У відповідний час ми розповімо про план".

Доповнення

Раніше цього тижня Трамп відкинув ідею балотуватися на новий термін як віцепрезидент, а потім змусити кандидата в президенти, який займає лідируючі позиції, піти у відставку після перемоги. Він назвав цю ідею "надто милою" і сказав, що у Республіканської партії багато хороших кандидатів, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо.

"Це занадто мило": Трамп відповів, чи буде він балотуватися у віцепрезиденти США27.10.25, 09:47 • 5088 переглядiв

Юлія Шрамко

