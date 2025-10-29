Трамп: "совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться" на третий президентский срок

$42.080.01
Эксклюзив
12:54 • 11791 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 12127 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 20411 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 15911 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56325 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44351 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45404 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113678 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59037 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54148 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 41387 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59018 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36478 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28450 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48 • 15813 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 11770 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 20374 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 15515 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 56300 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 59679 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 2860 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 28931 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 36936 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 30750 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 32953 просмотра
Трамп: "совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться" на третий президентский срок

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Конституция США не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на его высокую политическую поддержку. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также подтвердил невозможность внесения поправок в Конституцию для этого.

Трамп: "совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться" на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп в среду признал, что Конституция Соединенных Штатов "совершенно очевидно" не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на частое озвучивание этой идеи в последние месяцы, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Если вы прочтете её, то станет совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, добавив, что "печально" то, что в настоящее время он пользуется высокой политической поддержкой.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил во вторник, что не видит возможности для Трампа баллотироваться на третий срок. "Это была замечательная кампания, но, думаю, президент знает, и мы с ним об этом говорили, об ограничениях Конституции, хотя многие американцы сетуют на это", - сказал Джонсон.

"Я не вижу способа внести поправки в Конституцию, потому что на это уйдет около 10 лет, - продолжил спикер Палаты представителей, отметив, что для этого требуется две трети голосов в Палате представителей и Сенате, а также ратификация тремя четвертями штатов США. - Я не вижу возможности для этого, но могу сказать вам, что мы не собираемся снимать ногу с педали газа".

Трамп часто намекал на возможность еще одного участия в выборах, несмотря на конституционные ограничения, в частности, демонстрируя кепки "Trump 2028" на встрече с лидерами Конгресса в начале этого месяца, где обсуждалось прекращение работы правительства (шатдаун). Давний союзник Трампа Стив Бэннон заявил в недавнем интервью The Economist, что людям "нужно просто смириться" с идеей о том, что президент получит третий срок.

"Есть много разных альтернатив, - сказал Бэннон, отвечая на вопрос о 22-й поправке к Конституции США, которая запрещает баллотироваться на третий срок. - В подходящее время мы расскажем о плане".

Дополнение

Ранее на этой неделе Трамп отверг идею баллотироваться на новый срок в качестве вице-президента, а затем заставить кандидата в президенты, который занимает лидирующие позиции, уйти в отставку после победы. Он назвал эту идею "слишком милой" и сказал, что у Республиканской партии много хороших кандидатов, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

"Это слишком мило": Трамп ответил, будет ли он баллотироваться в вице-президенты США27.10.25, 09:47 • 5087 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Самолет президента США
Марко Рубио
Майк Джонсон
Джей Ди Вэнс
The Economist
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты