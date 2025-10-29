Трамп: "совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться" на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп в среду признал, что Конституция Соединенных Штатов "совершенно очевидно" не позволяет ему баллотироваться на третий президентский срок, несмотря на частое озвучивание этой идеи в последние месяцы, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Если вы прочтете её, то станет совершенно очевидно, что мне не разрешено баллотироваться", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One, добавив, что "печально" то, что в настоящее время он пользуется высокой политической поддержкой.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил во вторник, что не видит возможности для Трампа баллотироваться на третий срок. "Это была замечательная кампания, но, думаю, президент знает, и мы с ним об этом говорили, об ограничениях Конституции, хотя многие американцы сетуют на это", - сказал Джонсон.

"Я не вижу способа внести поправки в Конституцию, потому что на это уйдет около 10 лет, - продолжил спикер Палаты представителей, отметив, что для этого требуется две трети голосов в Палате представителей и Сенате, а также ратификация тремя четвертями штатов США. - Я не вижу возможности для этого, но могу сказать вам, что мы не собираемся снимать ногу с педали газа".

Трамп часто намекал на возможность еще одного участия в выборах, несмотря на конституционные ограничения, в частности, демонстрируя кепки "Trump 2028" на встрече с лидерами Конгресса в начале этого месяца, где обсуждалось прекращение работы правительства (шатдаун). Давний союзник Трампа Стив Бэннон заявил в недавнем интервью The Economist, что людям "нужно просто смириться" с идеей о том, что президент получит третий срок.

"Есть много разных альтернатив, - сказал Бэннон, отвечая на вопрос о 22-й поправке к Конституции США, которая запрещает баллотироваться на третий срок. - В подходящее время мы расскажем о плане".

Дополнение

Ранее на этой неделе Трамп отверг идею баллотироваться на новый срок в качестве вице-президента, а затем заставить кандидата в президенты, который занимает лидирующие позиции, уйти в отставку после победы. Он назвал эту идею "слишком милой" и сказал, что у Республиканской партии много хороших кандидатов, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

