Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон
Київ • УНН
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не розглядатиме нові санкції проти росії без узгодження з президентом Трампом. Джонсон наголосив, що санкції давно назріли, але Конгрес не може діяти за власною ініціативою.
Час для запровадження нових санкцій проти росії вже давно настав, однак Конгрес США не буде розглядати це питання без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Про це в інтерв'ю CBS News заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, санкції проти росії давно назріли.
Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я думаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. (Я вважаю, що - ред.) у Конгресі є великий інтерес до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити
Він підкреслив, що Конгрес у питанні запровадження обмежень проти іншої держави не може діяти за своєю ініціативою.
"Президент має підписати будь-який наш закон. Тож це має бути партнерство, і ми підпорядковуємося главі держави", - резюмував Джонсон.
Контекст
Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення президента Трампа.
Днями Дональд Трамп заявив, що США готові запровадити "серйозні" санкції проти росії, але за умови, що всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
