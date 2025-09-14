$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 11064 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 23090 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 53463 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 88401 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 73882 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 78953 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43173 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 78646 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 71205 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40145 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон

Київ

 • 238 перегляди

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не розглядатиме нові санкції проти росії без узгодження з президентом Трампом. Джонсон наголосив, що санкції давно назріли, але Конгрес не може діяти за власною ініціативою.

Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон

Час для запровадження нових санкцій проти росії вже давно настав, однак Конгрес США не буде розглядати це питання без узгодження з президентом Дональдом Трампом. Про це в інтерв'ю CBS News заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, санкції проти росії давно назріли.

Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я думаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. (Я вважаю, що - ред.) у Конгресі є великий інтерес до цього, тому ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити

- сказав Джонсон.

Він підкреслив, що Конгрес у питанні запровадження обмежень проти іншої держави не може діяти за своєю ініціативою.

"Президент має підписати будь-який наш закон. Тож це має бути партнерство, і ми підпорядковуємося главі держави", - резюмував Джонсон.

Контекст

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення президента Трампа.

Днями Дональд Трамп заявив, що США готові запровадити "серйозні" санкції проти росії, але за умови, що всі країни НАТО припинять купувати російську нафту.

"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії14.09.25, 00:20 • 5054 перегляди

Вадим Хлюдзинський

