"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії

Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів посилити санкції проти росії. Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, всі бачать, що війна росії проти України – це "війна путіна".

Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна путіна. І це попередження не тільки для поляків, а й для всіх у Європі. російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять путіну касу - зазначив Зеленський.

Він попросив усіх партнерів "перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки".

Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати. Тому потрібні також і сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, які тільки можна уявити. Дійсно історичним рішенням - наголосив Президент.

Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні

Він підкреслив, що Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб зменшити здатність росії воювати.

Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з росією. І ми координуємо наші дії - запевнив Зеленський.

Він додав, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, "а отже, всієї нашої Європи".

"Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску проти росії, особливо щодо торгівлі нафтою та енергоресурсами. Він зазначив, що Європа вже зменшила залежність від російських енергоносіїв, і закликав США до сильної санкційно-тарифної політики.

Зеленський про дрони рф над Польщею: НАТО не провалилося, але потрібні сильні відповіді