"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів посилити санкції проти росії, щоб примусити її до миру. Він,ю зокрема, наголосив на необхідності запровадження сильних санкцій проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з росії.
Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів посилити санкції проти росії. Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави держави, всі бачать, що війна росії проти України – це "війна путіна".
Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна путіна. І це попередження не тільки для поляків, а й для всіх у Європі. російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять путіну касу
Він попросив усіх партнерів "перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки".
Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати. Тому потрібні також і сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, які тільки можна уявити. Дійсно історичним рішенням
Він підкреслив, що Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб зменшити здатність росії воювати.
Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з росією. І ми координуємо наші дії
Він додав, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, "а отже, всієї нашої Європи".
"Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - резюмував Президент.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску проти росії, особливо щодо торгівлі нафтою та енергоресурсами. Він зазначив, що Європа вже зменшила залежність від російських енергоносіїв, і закликав США до сильної санкційно-тарифної політики.
