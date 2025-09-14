$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 17857 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 36408 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 45135 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 42151 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 54770 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35103 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 57092 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 57891 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37518 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36660 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів посилити санкції проти росії, щоб примусити її до миру. Він,ю зокрема, наголосив на необхідності запровадження сильних санкцій проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з росії.

"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії

Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів посилити санкції проти росії. Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, всі бачать, що війна росії проти України – це "війна путіна".

Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна путіна. І це попередження не тільки для поляків, а й для всіх у Європі. російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять путіну касу

- зазначив Зеленський.

Він попросив усіх партнерів "перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки".

Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати. Тому потрібні також і сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з росії, і це може бути одним з найбільших кроків до миру, які тільки можна уявити. Дійсно історичним рішенням

- наголосив Президент.

Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні11.09.25, 17:33 • 34450 переглядiв

Він підкреслив, що Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб зменшити здатність росії воювати.

Наші дипстрайки будуть посилюватись – фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють і з усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні звʼязки з росією. І ми координуємо наші дії

- запевнив Зеленський.

Він додав, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, "а отже, всієї нашої Європи".

"Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску проти росії, особливо щодо торгівлі нафтою та енергоресурсами. Він зазначив, що Європа вже зменшила залежність від російських енергоносіїв, і закликав США до сильної санкційно-тарифної політики.

Зеленський про дрони рф над Польщею: НАТО не провалилося, але потрібні сильні відповіді13.09.25, 20:58 • 2440 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
G7
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща