"Перестаньте искать оправдания": Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных партнеров усилить санкции против России. Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает УНН.

По словам главы государства, все видят, что война России против Украины – это "война Путина".

Все видят, что российские дроны против Польши – это тоже война Путина. И это предупреждение не только для поляков, но и для всех в Европе. Российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние. Это уже очень долгая война России – ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а значит, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу - отметил Зеленский.

Он попросил всех партнеров "перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, – всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки".

Мир – это путь. Путь, который нужно пройти от войны к миру. Всем нужно пройти этот путь, и санкции – это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру нужно принудить. Война Путина завершится, когда он – именно он – не сможет ее продолжать. Поэтому нужны также и сильные санкции против терминалов, которые отгружают и принимают нефть из России, и это может быть одним из самых больших шагов к миру, которые только можно представить. Действительно историческим решением - подчеркнул Президент.

Он подчеркнул, что Украина со своей стороны делает все возможное, чтобы уменьшить способность России воевать.

Наши дипстрайки будут усиливаться – финансы и задачи по этому уже есть. Дипломаты активно работают и со всеми партнерами, чтобы они уменьшали свои торговые связи с Россией. И мы координируем наши действия - заверил Зеленский.

Он добавил, что уже фактически готов базовый документ по гарантиям безопасности для Украины, "а значит, всей нашей Европы".

"Детали внимательно отрабатываются, все будет согласовано со всеми партнерами. И теперь нужно дожать Россию до окончания боевых действий – до формата встречи, который сработает, до надежной тишины, чтобы Россия прекратила убийства и удары. И это возможно. И это возможно, только если будем действовать все вместе – все в Европе, и война здесь ближе всего, – но также вместе с Америкой – именно Соединенные Штаты для Путина действительно аргумент, – вместе с другими глобальными субъектами. Не забываем и о российских активах: все, что уже найдено – а это значительные средства, – должно работать на защиту и восстановление Украины. Это справедливо", - резюмировал Президент.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления санкционного давления против России, особенно в отношении торговли нефтью и энергоресурсами. Он отметил, что Европа уже уменьшила зависимость от российских энергоносителей, и призвал США к сильной санкционно-тарифной политике.

