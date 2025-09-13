$41.310.10
Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни – Зеленський

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску проти росії, особливо щодо торгівлі нафтою та енергоресурсами. Він зазначив, що Європа вже зменшила залежність від російських енергоносіїв, і закликав США до сильної санкційно-тарифної політики.

Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни – Зеленський

Кожен, хто прагне завершення війни в Україні, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, тільки за цей тиждень відбулися "три санкційні кроки": з боку Великої Британії, Японії та Нової Зеландії. Крім того, Європейський Союз подовжив персональні санкції проти росіян.

Важливо, щоб тиск проти росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях, і одна з ключових мішеней для наших дій – це російська торгівля нафтою, іншими енергоресурсами. Санкції – і наші пропозиції санкцій ідуть в основу рішень партнерів – направлені проти всієї інфраструктури тіньового флоту: проти капітанів танкерів, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з росією

- зазначив глава держави.

Він підкреслив на необхідності скорочення споживання російської нафти, "і це точно буде скорочувати російські можливості воювати".

Багато робиться, і найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів. Санкції, які діють найшвидше, – удари наших воїнів

- сказав Зеленський.

Він додав, що за роки цієї війни Європа пройшла шлях від майже цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя – із різними постачальниками.

"Бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з росії, а не від інших партнерів. Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - резюмував Президент.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції Президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Нова Зеландія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна