Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской военной машины – Зеленский

Каждый, кто стремится к завершению войны в Украине, должен сделать то, что необходимо для остановки российской военной машины. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, только за эту неделю произошли "три санкционных шага": со стороны Великобритании, Японии и Новой Зеландии. Кроме того, Европейский Союз продлил персональные санкции против россиян.

Важно, чтобы давление против России сохранялось и усиливалось во всех юрисдикциях, и одна из ключевых мишеней для наших действий – это российская торговля нефтью, другими энергоресурсами. Санкции – и наши предложения санкций ложатся в основу решений партнеров – направлены против всей инфраструктуры теневого флота: против капитанов танкеров, против страховщиков, против операторов рынка, которые торгуют с Россией - отметил глава государства.

Он подчеркнул необходимость сокращения потребления российской нефти, "и это точно будет сокращать российские возможности воевать".

Многое делается, и наиболее эффективны наши дальнобойные шаги, меткость украинских воинов. Санкции, которые действуют быстрее всего, – удары наших воинов - сказал Зеленский.

Он добавил, что за годы этой войны Европа прошла путь от почти полной зависимости от российских энергоресурсов, прежде всего газа, до более автономной жизни – с разными поставщиками.

"Видим позицию Соединенных Штатов Америки, и эту позицию стоит услышать всем, кто до сих пор выбирает поставки из России, а не от других партнеров. Каждый, кто стремится к завершению этой войны, должен сделать то, что необходимо для остановки российской военной машины. Рассчитываем и на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, – сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире", - резюмировал Президент.

Напомним

Соединенные Штаты Америки могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к диалогу. Украина готова к предложению Президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

