Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет рассматривать новые санкции против России без согласования с президентом Трампом. Джонсон подчеркнул, что санкции давно назрели, но Конгресс не может действовать по собственной инициативе.

Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон

Время для введения новых санкций против России давно пришло, однако Конгресс США не будет рассматривать этот вопрос без согласования с президентом Дональдом Трампом. Об этом в интервью CBS News заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, санкции против России давно назрели.

Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я думаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. (Я считаю, что - ред.) в Конгрессе есть большой интерес к этому, поэтому мы готовы работать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать

- сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что Конгресс в вопросе введения ограничений против другого государства не может действовать по своей инициативе.

"Президент должен подписать любой наш закон. Поэтому это должно быть партнерство, и мы подчиняемся главе государства", - резюмировал Джонсон.

Контекст

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения президента Трампа.

На днях Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести "серьезные" санкции против России, но при условии, что все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Майк Джонсон
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп