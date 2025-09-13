"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор

Конгрес США може не очікувати на схвалення президентом Дональдом Трампом антиросійських санкцій і вже запровадити їх. Про це у своїй статті для Wall Street Journal пише сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом законопроєкт має двопартійну підтримку - "85 сенаторів з усього політичного спектру".

Нам потрібно перестати думати про те, щоб притягнути володимира путіна до відповідальності за криваве вторгнення росії в Україну, і фактично це зробити. Пан путін - бандит, який розуміє лише силу, військову чи економічну. Мій законопроєкт про санкції ... завдасть необхідного удару на двигун російської військової машини - торгівлю нафтою - зазначає політик.

Він вказує, що законопроєкт поєднує нищівні санкції проти російських олігархів та країн, які фінансують терор москви, купуючи її нафту, і обидва компоненти працюватимуть разом, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.

Президент Трамп заявив, що хоче притягнути Китай та інших споживачів російської нафти до відповідальності за їхні інвестиції у війну пана путіна. Цей законопрєкт, запропонований ще у квітні, дасть йому інструменти для виконання обіцяного - вказує Блюменталь.

При цьому, за його словами, як би президент не ставився до цієї мети, "у Конгресу немає жодної причини не прагнути її".

Місяцями мої колеги говорили про те, що вони "готові ухвалити" наш законопроєкт, якщо пан Трамп цього захоче. Автори Конституції були б спантеличені цим виразом. Вони ніколи не уявляли собі систему, в якій законодавчий орган мав би чекати на погладжування президента по голові, щоб захистити нашу національну безпеку. Автори Конституції надали Конгресу повноваження та відповідальність діяти як незалежна, рівноправна гілка влади, коли цього вимагатиме момент - зазначає сенатор.

Він закликає винести законопроєкт про санкції на розгляд Сенату та "показати пану путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія".

