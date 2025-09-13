"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор

Конгресс США может не дожидаться одобрения президентом Дональдом Трампом антироссийских санкций и уже ввести их. Об этом в своей статье для Wall Street Journal пишет сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, разработанный им и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект имеет двухпартийную поддержку — «85 сенаторов со всего политического спектра».

Нам нужно перестать думать о том, чтобы привлечь владимира путина к ответственности за кровавое вторжение россии в Украину, и фактически это сделать. Господин путин — бандит, который понимает только силу, военную или экономическую. Мой законопроект о санкциях ... нанесет необходимый удар по двигателю российской военной машины — торговле нефтью - отмечает политик.

Он указывает, что законопроект объединяет сокрушительные санкции против российских олигархов и стран, которые финансируют террор москвы, покупая ее нефть, и оба компонента будут работать вместе, чтобы заставить россию сесть за стол переговоров.

Президент Трамп заявил, что хочет привлечь Китай и других потребителей российской нефти к ответственности за их инвестиции в войну господина путина. Этот законопроект, предложенный еще в апреле, даст ему инструменты для выполнения обещанного - указывает Блюменталь.

При этом, по его словам, как бы президент ни относился к этой цели, «у Конгресса нет никакой причины не стремиться к ней».

Месяцами мои коллеги говорили о том, что они «готовы принять» наш законопроект, если господин Трамп этого захочет. Авторы Конституции были бы озадачены этим выражением. Они никогда не представляли себе систему, в которой законодательный орган должен был бы ждать поглаживания президента по голове, чтобы защитить нашу национальную безопасность. Авторы Конституции предоставили Конгрессу полномочия и ответственность действовать как независимая, равноправная ветвь власти, когда этого потребует момент - отмечает сенатор.

Он призывает вынести законопроект о санкциях на рассмотрение Сената и «показать господину путину и его кремлевским приспешникам, как выглядит настоящая демократия».

Напомним

Двухпартийная группа американских сенаторов предлагает признать россию и беларусь государствами-спонсорами терроризма. Это произойдет, если страны не вернут более 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.

