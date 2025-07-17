Сенат підтримав запит Трампа про скорочення витрат на 9 мільярдів доларів

Сенат ухвалив скорочення федеральних витрат на суму близько 9 мільярдів доларів, яких вимагав президент Дональд Трамп, включаючи значне урізання фінансування громадського мовлення та іноземної допомоги. Це є кроком уперед у реалізації одного з головних пріоритетів президента, попри занепокоєння з боку кількох сенаторів-республіканців. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт, який тепер переходить на розгляд Палати представників, матиме незначний вплив на зростання державного боргу, але може мати серйозні наслідки для напрямків, по яких скорочуються витрати — від Корпорації громадського мовлення до програм харчової допомоги США за кордоном.

Це також може ускладнити ухвалення додаткових законопроєктів про витрати цього року, оскільки демократи та навіть деякі республіканці вважають, що Конгрес фактично поступається своїми повноваженнями щодо бюджетних рішень на користь Трампа, не маючи чіткого уявлення про те, як саме Бюджетне управління Білого дому застосовуватиме ці скорочення - повідомляє видання.

Голосування завершилось 51 голосом проти 48 після другої години ночі в четвер, після того як демократи намагалися протягом 12 годин усунути багато з пропонованих скорочень шляхом поправок. Жодна з поправок, запропонованих демократами, не була прийнята.

На пресконференції спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Конгрес має час до кінця тижня, щоб ухвалити законопроєкт, який задовольнить вимогу президента Трампа скасувати затверджені раніше витрати на суму 9,4 мільярда доларів.

У Конгресі відхилили основну частину запропонованих Білим домом скорочень для NASA