Сенат поддержал запрос Трампа о сокращении расходов на 9 миллиардов долларов

Сенат одобрил сокращение федеральных расходов на сумму около 9 миллиардов долларов, которых требовал президент Дональд Трамп, включая значительное урезание финансирования общественного вещания и иностранной помощи. Это является шагом вперед в реализации одного из главных приоритетов президента, несмотря на беспокойство со стороны нескольких сенаторов-республиканцев. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Законопроект, который теперь переходит на рассмотрение Палаты представителей, будет иметь незначительное влияние на рост государственного долга, но может иметь серьезные последствия для направлений, по которым сокращаются расходы — от Корпорации общественного вещания до программ продовольственной помощи США за рубежом.

Это также может усложнить принятие дополнительных законопроектов о расходах в этом году, поскольку демократы и даже некоторые республиканцы считают, что Конгресс фактически уступает свои полномочия по бюджетным решениям в пользу Трампа, не имея четкого представления о том, как именно Бюджетное управление Белого дома будет применять эти сокращения - сообщает издание.

Голосование завершилось 51 голосом против 48 после двух часов ночи в четверг, после того как демократы пытались в течение 12 часов устранить многие из предлагаемых сокращений путем поправок. Ни одна из поправок, предложенных демократами, не была принята.

На пресс-конференции спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Конгресс имеет время до конца недели, чтобы принять законопроект, который удовлетворит требование президента Трампа отменить утвержденные ранее расходы на сумму 9,4 миллиарда долларов.

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