Республіканці конфліктують через норму у законопроєкті, яка може принести сенаторам мільйони – Bloomberg

У Конгресі США виник конфлікт між республіканцями через норму в законопроєкті, яка дозволяє сенаторам судитися з Мін'юстом та отримати по 500 000 доларів за порушення, пов'язані з вилученням їхніх телефонних записів. Сенатор Ліндсі Грем вже заявив про намір подати позов на "десятки мільйонів" доларів.