Республіканці конфліктують через норму у законопроєкті, яка може принести сенаторам мільйони – Bloomberg

Київ • УНН

 566 перегляди

У Конгресі США виник конфлікт між республіканцями через норму в законопроєкті, яка дозволяє сенаторам судитися з Мін'юстом та отримати по 500 000 доларів за порушення, пов'язані з вилученням їхніх телефонних записів. Сенатор Ліндсі Грем вже заявив про намір подати позов на "десятки мільйонів" доларів.

Республіканці конфліктують через норму у законопроєкті, яка може принести сенаторам мільйони – Bloomberg

У Конгресі США спалахнула суперечка між республіканцями через норму в законопроєкті про уникнення шатдауну. Вона дозволяє сенаторам подати до суду на Мін’юст і отримати по 500 000 доларів за кожне порушення, пов’язане з вилученням їхніх телефонних записів у справі про втручання у вибори 2020 року. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Палата представників має проголосувати за скасування цього пункту, але республіканці в Сенаті не поспішають його підтримувати. Сенатор Ліндсі Грем уже заявив Fox News, що планує позов на "десятки мільйонів" доларів.

Палата представників США майже одноголосно схвалила закон про публікацію файлів Епштейна18.11.25, 22:37 • 3656 переглядiв

Спікер Палати представників Майк Джонсон обурений тим, що положення раптово додали: "Ми й гадки не мали". Конгресмен Чіп Рой назвав його "егоїстичним" і "шокуюче абсурдним".

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун захищає норму: "Головне – де відповідальність і які наслідки поганої поведінки?". Він наполягає, що йдеться про принцип, а не гроші.

Сенат США одноголосно погодився направити законопроєкт про "файли Епштейна" на стіл Трампа19.11.25, 08:54 • 2550 переглядiв

Сенатор Марквейн Маллін визнав, що навіть не знав про компенсації до голосування та вважає, що це не повинно мати ретроактивну силу.

Лідер демократів Чак Шумер підтвердив, що Тун наполягав на зворотній дії положення, щоб сенатори-республіканці могли подавати позови. Політична напруга в Республіканській партії зростає.

Конгрес США розпочав роботу з просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти росії - Грем17.11.25, 21:24 • 7561 перегляд

Степан Гафтко

