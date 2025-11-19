$42.090.03
18:10
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
14:24
19 ноября, 08:06
19 ноября, 07:42
Республиканцы конфликтуют из-за нормы в законопроекте, которая может принести сенаторам миллионы – Bloomberg

Киев • УНН

 Киев • УНН

В Конгрессе США возник конфликт между республиканцами из-за нормы в законопроекте, которая позволяет сенаторам судиться с Минюстом и получить по 500 000 долларов за нарушения, связанные с изъятием их телефонных записей. Сенатор Линдси Грэм уже заявил о намерении подать иск на «десятки миллионов» долларов.

Республиканцы конфликтуют из-за нормы в законопроекте, которая может принести сенаторам миллионы – Bloomberg

В Конгрессе США вспыхнул спор между республиканцами из-за нормы в законопроекте об избежании шатдауна. Она позволяет сенаторам подать в суд на Минюст и получить по 500 000 долларов за каждое нарушение, связанное с изъятием их телефонных записей по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Палата представителей должна проголосовать за отмену этого пункта, но республиканцы в Сенате не спешат его поддерживать. Сенатор Линдси Грэм уже заявил Fox News, что планирует иск на «десятки миллионов» долларов.

Палата представителей США почти единогласно одобрила закон о публикации файлов Эпштейна18.11.25, 22:37 • 3650 просмотров

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон возмущен тем, что положение внезапно добавили: «Мы и понятия не имели». Конгрессмен Чип Рой назвал его «эгоистичным» и «шокирующе абсурдным».

Лидер большинства в Сенате Джон Тун защищает норму: «Главное – где ответственность и каковы последствия плохого поведения?». Он настаивает, что речь идет о принципе, а не деньгах.

Сенат США единогласно согласился направить законопроект о "файлах Эпштейна" на стол Трампа19.11.25, 08:54 • 2544 просмотра

Сенатор Марквейн Маллин признал, что даже не знал о компенсациях до голосования и считает, что это не должно иметь ретроактивную силу.

Лидер демократов Чак Шумер подтвердил, что Тун настаивал на обратном действии положения, чтобы сенаторы-республиканцы могли подавать иски. Политическое напряжение в Республиканской партии растет.

Конгресс США начал работу по продвижению законопроекта о жестких санкциях против России - Грэм17.11.25, 21:24 • 7561 просмотр

Степан Гафтко

