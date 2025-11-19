Республиканцы конфликтуют из-за нормы в законопроекте, которая может принести сенаторам миллионы – Bloomberg
Киев • УНН
В Конгрессе США вспыхнул спор между республиканцами из-за нормы в законопроекте об избежании шатдауна. Она позволяет сенаторам подать в суд на Минюст и получить по 500 000 долларов за каждое нарушение, связанное с изъятием их телефонных записей по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Палата представителей должна проголосовать за отмену этого пункта, но республиканцы в Сенате не спешат его поддерживать. Сенатор Линдси Грэм уже заявил Fox News, что планирует иск на «десятки миллионов» долларов.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон возмущен тем, что положение внезапно добавили: «Мы и понятия не имели». Конгрессмен Чип Рой назвал его «эгоистичным» и «шокирующе абсурдным».
Лидер большинства в Сенате Джон Тун защищает норму: «Главное – где ответственность и каковы последствия плохого поведения?». Он настаивает, что речь идет о принципе, а не деньгах.
Сенатор Марквейн Маллин признал, что даже не знал о компенсациях до голосования и считает, что это не должно иметь ретроактивную силу.
Лидер демократов Чак Шумер подтвердил, что Тун настаивал на обратном действии положения, чтобы сенаторы-республиканцы могли подавать иски. Политическое напряжение в Республиканской партии растет.
