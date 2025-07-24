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Стефанчук поговорив зі спікером Палати представників США Джонсоном і запросив до Києва

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів розмову зі Спікером Палати Представників США Майком Джонсоном. Обговорювалося посилення санкційного тиску на рф та міжпарламентська взаємодія.

Стефанчук поговорив зі спікером Палати представників США Джонсоном і запросив до Києва

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук провів змістовну телефонну розмову зі Спікером Палати Представників Конгресу США Майком Джонсоном. Йшлося про посилення санкційного тиску на рф та посилення міжпарламентської взаємодії, передає УНН.

Подякував за послідовну підтримку України та наголосив на важливості посилення санкційного тиску на росію. Окремо обговорили шляхи стримування агресора 

- повідомив Стефанчук.

За його словами, є домовленість про посилення міжпарламентської взаємодії, яка є важливою складовою стратегічного партнерства України та США.

Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі 

- додав Стефанчук.

Зеленський провів розмову із Стефанчуком: обговорили ратифікацію угоди про Спецтрибунал, розблокування закону про множинне громадянство08.07.25, 21:31 • 1688 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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