Зеленський провів розмову із Стефанчуком: обговорили ратифікацію угоди про Спецтрибунал, розблокування закону про множинне громадянство

Президент України провів розмову із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Президент під час розмови наголосив на необхідності ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України, розблокування закону про множинне громадянство, а також виходу України з Оттавської конвенції.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Говорив сьогодні ж із головою Верховної Ради України – потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін. Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом - сказав Зеленський.

Доповнення

В червні Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні. Згодом у парламент було внесено постанову про скасування рішення ВР про прийняття закону про введення інституту множинного громадянства в Україні.

В постанові вказується, що ухвалення законопроєкту відбулося з порушенням вимог Регламенту ВР, зокрема ч. 1 ст. 117, яка передбачає, що законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до дня розгляду цього законопроєкту.

Втім, вказані документи стосовно редакції законопроєкту, яка була винесена на голосування, були надані народним депутатам України лише 13 червня, тобто за 5 днів до розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України. Внаслідок цього народні депутати України були позбавлені можливості належно вивчити та підготуватися до розгляду законопроекту, що могло мати наслідком неврахування низки правок до цього законопроеєкту - йдеться в проєкті постанови.

Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Тепер Верховна Рада має опрацювати та внести на розгляд парламенту необхідні законодавчі зміни.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.