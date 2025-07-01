Зеленський підписав документи для створення спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України

Президент України Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Тепер Верховна Рада має опрацювати та внести на розгляд парламенту необхідні законодавчі зміни. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Щойно підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу. Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно - написав Зеленський.

Він зазначив, що очікує на швидке представлення командами МЗС та ОП відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та фактичного запуску інституції.

Уже цього року в росії мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії є неминучою і що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення росії до відповідальності. Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.