Зеленський про Спецтрибунал: Потрібна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з путіним

Створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним. Про це під час виступу на засіданні ПАРЄ заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За його словами, "ми повинні зробити реальні кроки, щоб це запрацювало".

Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити те, щоб кожний російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи путіна. Це той шлях, який ми повинні пройти. Від самого початку і до реальних звинувачень, і реальних вироків. Закликаю вас залишатися залученими, залишатися лідерами, як ви це робили досі - сказав Зеленський.

Він наголосив, що військова підтримка України, санкції, політичний тиск на росію - це дуже важливо, це те, що змушує росію відчувати справжню ціну цієї війни.

Агресор повинен програти і ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені. Правосуддя має теж велике значення. Воно має працювати так, щоб воєнні злочинці не могли сховатися, щоб їм не було місця де сховатися - ні в Європі, ніде - підкреслив Президент України.

Він додав, що правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують агресивні злочини знали, що відповідальність настане.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

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