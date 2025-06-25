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Зеленский о Спецтрибунале: Необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая путина

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Владимир Зеленский на заседании ПАСЕ заявил о необходимости сильного сотрудничества для привлечения всех российских военных преступников, включая путина, к суду. Он подчеркнул, что военная поддержка, санкции и политическое давление должны заставить россию почувствовать цену войны, а правосудие не даст скрыться военным преступникам.

Зеленский о Спецтрибунале: Необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая путина

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина. Об этом во время выступления на заседании ПАСЕ заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, "мы должны сделать реальные шаги, чтобы это заработало".

Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, чтобы каждый российский военный преступник предстал перед судом, включая путина. Это тот путь, который мы должны пройти. От самого начала и до реальных обвинений, и реальных приговоров. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины, санкции, политическое давление на россию - это очень важно, это то, что заставляет россию чувствовать настоящую цену этой войны.

Агрессор должен проиграть и мы работаем над этим. Жизни украинцев должны быть защищены. Правосудие имеет тоже большое значение. Оно должно работать так, чтобы военные преступники не могли спрятаться, чтобы им не было места где спрятаться - ни в Европе, нигде

- подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что правосудие должно работать так, чтобы было четко понятно, что все, кто планируют агрессивные преступления знали, что ответственность наступит.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Украина готовится подписать соглашения с Советом Европы о создании Спецтрибунала: Сибига объяснил, почему это важно25.06.25, 18:45 • 2252 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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