Зеленский о Спецтрибунале: Необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая путина

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина. Об этом во время выступления на заседании ПАСЕ заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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По его словам, "мы должны сделать реальные шаги, чтобы это заработало".

Нужно сильное политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, чтобы каждый российский военный преступник предстал перед судом, включая путина. Это тот путь, который мы должны пройти. От самого начала и до реальных обвинений, и реальных приговоров. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что военная поддержка Украины, санкции, политическое давление на россию - это очень важно, это то, что заставляет россию чувствовать настоящую цену этой войны.

Агрессор должен проиграть и мы работаем над этим. Жизни украинцев должны быть защищены. Правосудие имеет тоже большое значение. Оно должно работать так, чтобы военные преступники не могли спрятаться, чтобы им не было места где спрятаться - ни в Европе, нигде - подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что правосудие должно работать так, чтобы было четко понятно, что все, кто планируют агрессивные преступления знали, что ответственность наступит.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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