Зеленский подписал документы для создания спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Теперь Верховная Рада должна проработать и внести на рассмотрение парламента необходимые законодательные изменения. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Только что подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала. Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно - написал Зеленский.

Он отметил, что ожидает быстрого представления командами МИД и ОП соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска институции.

Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это лишь начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора Владимира Путина.