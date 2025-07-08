Зеленский провел разговор со Стефанчуком: обсудили ратификацию соглашения о Спецтрибунале, разблокирование закона о множественном гражданстве

Президент Украины провел разговор с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Президент во время разговора отметил необходимость ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, разблокирования закона о множественном гражданстве, а также выхода Украины из Оттавской конвенции.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Говорил сегодня же с председателем Верховной Рады Украины – нужно ратифицировать соглашение о создании трибунала по российской агрессии, также разблокировать подписание закона о множественном гражданстве, зафиксировать выход Украины из Оттавской конвенции по минам. Я благодарен всем народным депутатам Украины, кто поддерживает эти и другие необходимые решения, и важно проголосовать по ним в ближайшее время - сказал Зеленский.

Дополнение

В июне Верховная Рада Украины приняла в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. Впоследствии в парламент было внесено постановление об отмене решения ВР о принятии закона о введении института множественного гражданства в Украине.

В постановлении указывается, что принятие законопроекта состоялось с нарушением требований Регламента ВР, в частности ч. 1 ст. 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта.

Впрочем, указанные документы относительно редакции законопроекта, которая была вынесена на голосование, были предоставлены народным депутатам Украины только 13 июня, то есть за 5 дней до рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Вследствие этого народные депутаты Украины были лишены возможности надлежащим образом изучить и подготовиться к рассмотрению законопроекта, что могло иметь следствием неучет ряда поправок к этому законопроекту - говорится в проекте постановления.

Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для ратификации соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Теперь Верховная Рада должна проработать и внести на рассмотрение парламента необходимые законодательные изменения.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.