Стефанчук поговорил со спикером Палаты представителей США Джонсоном и пригласил в Киев
Киев • УНН
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел разговор со Спикером Палаты Представителей США Майком Джонсоном. Обсуждалось усиление санкционного давления на рф и межпарламентское взаимодействие.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел содержательный телефонный разговор со Спикером Палаты Представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Речь шла об усилении санкционного давления на рф и усилении межпарламентского взаимодействия, передает УНН.
Поблагодарил за последовательную поддержку Украины и подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию. Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора
По его словам, есть договоренность об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США.
Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире
Зеленский провел разговор со Стефанчуком: обсудили ратификацию соглашения о Спецтрибунале, разблокирование закона о множественном гражданстве08.07.25, 21:31 • 1688 просмотров