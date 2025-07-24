Стефанчук поговорил со спикером Палаты представителей США Джонсоном и пригласил в Киев

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук провел содержательный телефонный разговор со Спикером Палаты Представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Речь шла об усилении санкционного давления на рф и усилении межпарламентского взаимодействия, передает УНН.

Поблагодарил за последовательную поддержку Украины и подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию. Отдельно обсудили пути сдерживания агрессора - сообщил Стефанчук.

По его словам, есть договоренность об усилении межпарламентского взаимодействия, которое является важной составляющей стратегического партнерства Украины и США.

Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского Саммита Большой Семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире - добавил Стефанчук.

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