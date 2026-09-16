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Мінфін США вже опрацьовує виплати американцям по $5 тисяч, програма може коштувати понад $1 трлн

Київ • УНН

 • 3768 перегляди

Мінфін США вивчає виплати дорослим по $5 тисяч у разі перемоги республіканців на виборах. Програма може коштувати $1,3 трлн.

Мінфін США вже опрацьовує виплати американцям по $5 тисяч, програма може коштувати понад $1 трлн

Міністерство фінансів США вже опрацьовує можливість виплати по $5 тисяч дорослим американцям у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у листопаді. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація шукає спосіб реалізувати програму без збільшення бюджетного дефіциту, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час слухань у комітеті Палати представників Бессент підтвердив, що Мінфін працює над пропозицією вже тривалий час, однак поки не розкрив механізм її фінансування.

Зараз це питання перебуває в процесі опрацювання. Наразі я не готовий це обговорювати, але в Міністерстві фінансів ми працюємо над цим уже досить довго

– сказав Бессент.

Програма може коштувати понад $1 трлн

За оцінками аналітиків, виплата $5 тисяч кожному дорослому американцю може обійтися федеральному бюджету приблизно у $1,3 трлн. Бессент водночас заявив, що бачить способи провести виплати без збільшення дефіциту, але деталей не навів.

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Якщо адміністрація дійде висновку, що для реалізації програми необхідне схвалення Конгресу, Бессент пообіцяв працювати над цим зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Ідею так званого "дивіденду Трампа" Дональд Трамп озвучив минулого тижня. Він пообіцяв виплатити по $5 тисяч дорослим американцям, якщо республіканці на листопадових проміжних виборах збережуть контроль над Конгресом.

По 5 тис. доларів кожному: Трамп вдається до популізму заради політичного виживання - експерт10.09.26, 19:18 • 21944 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвітФінанси
Державний бюджет
Вибори в США
Майк Джонсон (політик)
Міністерство фінансів США
Палата представників США
Республіканська партія США
Конгрес США
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки