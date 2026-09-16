Минфин США уже прорабатывает выплаты американцам по $5 тысяч, программа может стоить более $1 трлн

Министерство финансов США уже прорабатывает возможность выплаты по $5 тысяч взрослым американцам в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация ищет способ реализовать программу без увеличения бюджетного дефицита, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время слушаний в комитете Палаты представителей Бессент подтвердил, что Минфин работает над предложением уже длительное время, однако пока не раскрыл механизм его финансирования.

Сейчас этот вопрос находится в процессе проработки. В настоящее время я не готов это обсуждать, но в Министерстве финансов мы работаем над этим уже довольно долго – сказал Бессент.

Программа может стоить более $1 трлн

По оценкам аналитиков, выплата $5 тысяч каждому взрослому американцу может обойтись федеральному бюджету примерно в $1,3 трлн. Бессент при этом заявил, что видит способы провести выплаты без увеличения дефицита, но деталей не привел.

Трамп пообещал по $5 тысяч каждому взрослому американцу в случае победы республиканцев на выборах

Если администрация придет к выводу, что для реализации программы необходимо одобрение Конгресса, Бессент пообещал работать над этим со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Идею так называемого "дивиденда Трампа" Дональд Трамп озвучил на прошлой неделе. Он пообещал выплатить по $5 тысяч взрослым американцам, если республиканцы на ноябрьских промежуточных выборах сохранят контроль над Конгрессом.

По 5 тыс. долларов каждому: Трамп прибегает к популизму ради политического выживания — эксперт