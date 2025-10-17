$41.640.12
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США повертаються протести "No Kings" проти адміністрації Трампа: 18 жовтня може бути рекордна явка

Київ • УНН

 • 350 перегляди

18 жовтня, на території Сполучених Штатів, мільйони людей вийдуть на демонстрацію під гаслом «No Kings». У Палаті представників, лідери республіканців заявили, що це "демонстрація проти США". Лунають також коментарі, що мітинги покликані відвернути увагу від припинення роботи Конгресу.

У США повертаються протести "No Kings" проти адміністрації Трампа: 18 жовтня може бути рекордна явка

Організатори понад 2600 демонстрацій очікують наступної доби по всій країні рекордної явки. У Палати представників США прокоментували, назвавши тисячі запланованих маршів 50 штатах, "демонстрацією проти Америки". Про це пише УНН із посиланням на NBC News та ORF.

Деталі

По всій території Сполучених Штатів у суботу, 18 жовтня, зберуться прихильники протестів "No Kings" ("Ні королям") проти адміністрації президента США Дональда Трампа. Очікується 2600 мітингів у 50-ти штатах країни. Такі міста, як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Атланта. Є вірогідність, що кількість учасників перевищить п'ять мільйонів людей, які приєдналися до протестів, що проходили влітку, сформувавши 2200 заходів у різних куточках США.

Зазначимо, що рух "No Kings" розпочався на початку 2025 року, у відповідь на те, що організатори називають авторитарною поведінкою адміністрації Трампа. Протестний рух багатошаровий - він організований широкою коаліцією груп профспілкового, громадянського права та активістських груп. 

У Республіканській партії США відреагували. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав протести "демонстрацією проти США" і заявив, що вони були організовані "крилом, яке підтримує Хамас і Антифа". 

Заступник лідера більшості Том Еммер та лідер більшості Стів Скаліз, стверджували, що протести були покликані відвернути увагу від припинення роботи Конгресу. 

Нагадаємо

У різних містах США ,14 червня, відбулися акції протесту "No kings" на тлі 250-річчя армії країни, а також - дня народження американського лідера Дональда Трампа

Ігор Тележніков

