У США повертаються протести "No Kings" проти адміністрації Трампа: 18 жовтня може бути рекордна явка
Київ • УНН
18 жовтня, на території Сполучених Штатів, мільйони людей вийдуть на демонстрацію під гаслом «No Kings». У Палаті представників, лідери республіканців заявили, що це "демонстрація проти США". Лунають також коментарі, що мітинги покликані відвернути увагу від припинення роботи Конгресу.
Організатори понад 2600 демонстрацій очікують наступної доби по всій країні рекордної явки. У Палати представників США прокоментували, назвавши тисячі запланованих маршів 50 штатах, "демонстрацією проти Америки". Про це пише УНН із посиланням на NBC News та ORF.
Деталі
По всій території Сполучених Штатів у суботу, 18 жовтня, зберуться прихильники протестів "No Kings" ("Ні королям") проти адміністрації президента США Дональда Трампа. Очікується 2600 мітингів у 50-ти штатах країни. Такі міста, як Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Атланта. Є вірогідність, що кількість учасників перевищить п'ять мільйонів людей, які приєдналися до протестів, що проходили влітку, сформувавши 2200 заходів у різних куточках США.
Зазначимо, що рух "No Kings" розпочався на початку 2025 року, у відповідь на те, що організатори називають авторитарною поведінкою адміністрації Трампа. Протестний рух багатошаровий - він організований широкою коаліцією груп профспілкового, громадянського права та активістських груп.
У Республіканській партії США відреагували. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав протести "демонстрацією проти США" і заявив, що вони були організовані "крилом, яке підтримує Хамас і Антифа".
Заступник лідера більшості Том Еммер та лідер більшості Стів Скаліз, стверджували, що протести були покликані відвернути увагу від припинення роботи Конгресу.
Нагадаємо
У різних містах США ,14 червня, відбулися акції протесту "No kings" на тлі 250-річчя армії країни, а також - дня народження американського лідера Дональда Трампа