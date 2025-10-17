В США возвращаются протесты "No Kings" против администрации Трампа: 18 октября может быть рекордная явка

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 8086 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 12548 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11955 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 13060 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 14100 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15138 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17994 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19999 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13638 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16641 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
74%
753мм
Популярные новости
В США умер украинский поэт и литературовед Юрий ТарнавскийPhoto17 октября, 11:04 • 3912 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 13809 просмотра
Суд продлил Шабунину меру пресечения17 октября, 11:14 • 3612 просмотра
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17:11 • 6584 просмотра
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17:23 • 3100 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 56572 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 82720 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 110638 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 77337 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 101815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
50 Cent
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 1386 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 26071 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 55393 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 103297 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 79580 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Северный поток

В США возвращаются протесты "No Kings" против администрации Трампа: 18 октября может быть рекордная явка

Киев • УНН

 • 338 просмотра

18 октября на территории Соединенных Штатов миллионы людей выйдут на демонстрацию под лозунгом «No Kings». В Палате представителей лидеры республиканцев заявили, что это "демонстрация против США". Звучат также комментарии, что митинги призваны отвлечь внимание от прекращения работы Конгресса.

В США возвращаются протесты "No Kings" против администрации Трампа: 18 октября может быть рекордная явка

Организаторы более 2600 демонстраций ожидают рекордной явки по всей стране в ближайшие сутки. В Палате представителей США прокомментировали, назвав тысячи запланированных маршей в 50 штатах «демонстрацией против Америки». Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News и ORF.

Детали

По всей территории Соединенных Штатов в субботу, 18 октября, соберутся сторонники протестов "No Kings" ("Нет королям") против администрации президента США Дональда Трампа. Ожидается 2600 митингов в 50 штатах страны. Такие города, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Атланта. Есть вероятность, что количество участников превысит пять миллионов человек, которые присоединились к протестам, проходившим летом, сформировав 2200 мероприятий в разных уголках США.

Отметим, что движение "No Kings" началось в начале 2025 года в ответ на то, что организаторы называют авторитарным поведением администрации Трампа. Протестное движение многослойно — оно организовано широкой коалицией групп профсоюзного, гражданского права и активистских групп.

В Республиканской партии США отреагировали. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал протесты "демонстрацией против США" и заявил, что они были организованы "крылом, которое поддерживает Хамас и Антифа".

Заместитель лидера большинства Том Эммер и лидер большинства Стив Скализ утверждали, что протесты были призваны отвлечь внимание от прекращения работы Конгресса.

Напомним

В разных городах США 14 июня состоялись акции протеста "No kings" на фоне 250-летия армии страны, а также - дня рождения американского лидера Дональда Трампа

Игорь Тележников

Новости Мира
Выборы в США
«Коалиция желающих»
Майк Джонсон
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сан-Франциско
Соединённые Штаты
Чикаго