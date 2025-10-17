В США возвращаются протесты "No Kings" против администрации Трампа: 18 октября может быть рекордная явка
Киев • УНН
18 октября на территории Соединенных Штатов миллионы людей выйдут на демонстрацию под лозунгом «No Kings». В Палате представителей лидеры республиканцев заявили, что это "демонстрация против США". Звучат также комментарии, что митинги призваны отвлечь внимание от прекращения работы Конгресса.
Организаторы более 2600 демонстраций ожидают рекордной явки по всей стране в ближайшие сутки. В Палате представителей США прокомментировали, назвав тысячи запланированных маршей в 50 штатах «демонстрацией против Америки». Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News и ORF.
Детали
По всей территории Соединенных Штатов в субботу, 18 октября, соберутся сторонники протестов "No Kings" ("Нет королям") против администрации президента США Дональда Трампа. Ожидается 2600 митингов в 50 штатах страны. Такие города, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Атланта. Есть вероятность, что количество участников превысит пять миллионов человек, которые присоединились к протестам, проходившим летом, сформировав 2200 мероприятий в разных уголках США.
Отметим, что движение "No Kings" началось в начале 2025 года в ответ на то, что организаторы называют авторитарным поведением администрации Трампа. Протестное движение многослойно — оно организовано широкой коалицией групп профсоюзного, гражданского права и активистских групп.
В Республиканской партии США отреагировали. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал протесты "демонстрацией против США" и заявил, что они были организованы "крылом, которое поддерживает Хамас и Антифа".
Заместитель лидера большинства Том Эммер и лидер большинства Стив Скализ утверждали, что протесты были призваны отвлечь внимание от прекращения работы Конгресса.
Напомним
В разных городах США 14 июня состоялись акции протеста "No kings" на фоне 250-летия армии страны, а также - дня рождения американского лидера Дональда Трампа