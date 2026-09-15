Россия ночью атаковала Киев дронами, есть попадания в 2 районах и тяжело раненый
Киев • УНН
Ночью 15 сентября дроны попали в АЗС в Дарницком и склад в Оболонском районе Киева. Мужчина тяжело ранен.
российские войска ночью 15 сентября атаковали Киев беспилотниками, в результате чего зафиксированы попадания в Дарницком и Оболонском районах столицы. Один мужчина пострадал и находится в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. На место прибыли экстренные службы.
Позже стало известно об одном пострадавшем в этом районе. Медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.
Попадания зафиксировали в 2 районах Киева
В Оболонском районе, по предварительной информации городской власти, беспилотник попал в складские помещения.
Информация о последствиях ночной российской атаки на столицу продолжает уточняться.
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