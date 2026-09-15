Россия ночью атаковала Киев дронами, есть попадания в 2 районах и тяжело раненый

российские войска ночью 15 сентября атаковали Киев беспилотниками, в результате чего зафиксированы попадания в Дарницком и Оболонском районах столицы. Один мужчина пострадал и находится в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

В Дарницком районе российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. На место прибыли экстренные службы.

Позже стало известно об одном пострадавшем в этом районе. Медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии.

Попадания зафиксировали в 2 районах Киева

В Оболонском районе, по предварительной информации городской власти, беспилотник попал в складские помещения.

Информация о последствиях ночной российской атаки на столицу продолжает уточняться.

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