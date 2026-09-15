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РФ показала новое оружие для Су-57, хотя уже имеет Х-69, которыми наносит удары по Украине

Киев • УНН

 • 15379 просмотра

РФ впервые показала С-71К и С-71М для Су-57. Их уже применяли против Украины, в частности для ударов по стационарным и движущимся целям.

РФ показала новое оружие для Су-57, хотя уже имеет Х-69, которыми наносит удары по Украине

Россия впервые публично продемонстрировала реактивные средства поражения С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром», которые могут применяться истребителями Су-57. В то же время эти самолёты уже вооружены ракетами Х-69, которыми весной 2024 года РФ вывела из строя Трипольскую ТЭС, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром» показали на оборонной выставке в Эль-Аламейне в Египте. Ранее эти изделия появлялись лишь на отдельных изображениях в соцсетях.

В Defense Express обращают внимание, что Су-57 уже может нести до 4 ракет Х-69 во внутреннем отсеке. Ориентировочная дальность Х-69 составляет до 400 км, стартовая масса — около 800 кг, из которых 310 кг приходится на боевую часть.

Зачем России ещё одно оружие для Су-57

По оценкам ГУР МОУ, РФ производит до 5 ракет Х-69 в месяц, а по состоянию на апрель 2026 года их запас оценивался всего в 25 единиц. Поэтому логичным вариантом могло бы быть именно масштабирование производства Х-69.

Впрочем, Россия уже применяла С-71К и С-71М против Украины. С-71К предназначен для ударов по стационарным целям, тогда как С-71М должен автономно искать и поражать движущиеся объекты.

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Ориентировочная скорость С-71К достигает 730 км/ч, а дальность применения оценивают в 250–350 км. Первые обломки такого боеприпаса после ударов по Украине показали использование авиабомбы ОФАБ-250-270 в качестве боевой части.

В Defense Express предполагают, что семейство С-71 может создаваться как относительно массовый реактивный авиационный боеприпас с более дешёвыми компонентами, но одновременно с возможностью использования искусственного интеллекта для наведения. Экспортная демонстрация в Египте также может быть попыткой РФ найти внешние ресурсы для масштабирования его производства.

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Степан Гафтко

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