В Ісландії висока явка на референдумі щодо переговорів з ЄС: попередньо 50,4% готові сказати "так"

В Ісландії 29 серпня виборці активно голосують на референдумі щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу, на дільницях утворилися черги. Про це повідомляє Yle із посиланням на свого кореспондента та ісландського суспільного мовника RUV, пише УНН.

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Ще до дня голосування достроково свій вибір зробила рекордна кількість громадян – приблизно кожен четвертий ісландець. Після відкриття виборчих дільниць у суботу біля деяких із них також почали формуватися черги.

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Референдум має визначити, чи повинна Ісландія відновити переговори про членство в ЄС. Останні опитування свідчать про практично рівний розподіл голосів: 50,4% готові підтримати продовження переговорів, тоді як 49,6% виступають проти.

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Ще в п'ятницю опитування показувало протилежну картину – серед виборців, які визначилися, 51,6% планували проголосувати проти відновлення переговорів, а 48,4% – підтримати їх.

Попередні результати референдуму очікуються в ніч проти неділі, 30 серпня. Остаточні підсумки голосування можуть оголосити вранці неділі.

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