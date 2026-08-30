В Исландии высокая явка на референдуме по вопросу переговоров с ЕС: предварительно 50,4% готовы сказать «да»

$44.5451.86
ukenru
20:56 • 2920 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
20:30 • 5356 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Эксклюзив
17:08 • 19103 просмотра
Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортажPhotoVideo
29 августа, 15:05 • 23399 просмотра
"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — ГенпрокурорPhoto
29 августа, 12:44 • 31850 просмотра
После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ
29 августа, 11:00 • 40601 просмотра
Около четырех десятков поездов все еще отстают от графика, но задержки в пути сокращаются
29 августа, 09:24 • 42704 просмотра
МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев
29 августа, 08:59 • 33807 просмотра
"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видеоVideo
29 августа, 08:32 • 25696 просмотра
Удар рф с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших четверо детей - ОВА
29 августа, 01:55 • 46661 просмотра
Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.5м/с
55%
752мм
Популярные новости
Количество пропавших без вести после наводнения в Непале достигло 3000, найдены 187 туристовVideo29 августа, 11:33 • 6286 просмотра
Удар рф по селу Мила в Киевской области - Зеленский назвал халатностью хранение взрывчаткиVideo29 августа, 12:31 • 4762 просмотра
В Киеве мужчину более 8 часов держали в наручниках в ТЦК, били и пытали - Лубинец29 августа, 13:39 • 9038 просмотра
Турция больше не является дешёвым курортным направлением для туристов - СМИ29 августа, 14:21 • 5288 просмотра
До 8 человек увеличилось число пострадавших в столице в результате атаки вражеских БПЛА - мэр29 августа, 15:22 • 5802 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 73106 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 70638 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 65264 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 63827 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 62913 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Непал
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 30838 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 30290 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 83092 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 112868 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 108144 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Отопление
Микоян МиГ-29
Су-34

В Исландии высокая явка на референдуме по вопросу переговоров с ЕС: предварительно 50,4% готовы сказать «да»

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Исландцы голосуют за возобновление переговоров о вступлении в ЕС. Опросы дают 50,4% поддержки против 49,6%.

В Исландии высокая явка на референдуме по вопросу переговоров с ЕС: предварительно 50,4% готовы сказать «да»

В Исландии 29 августа избиратели активно голосуют на референдуме по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз, на участках образовались очереди. Об этом сообщает Yle со ссылкой на своего корреспондента и исландского общественного вещателя RUV, пишет УНН.

Подробности

Еще до дня голосования свой выбор досрочно сделало рекордное количество граждан — примерно каждый четвертый исландец. После открытия избирательных участков в субботу возле некоторых из них также начали образовываться очереди.

Исландия проголосует за возобновление переговоров о вступлении в ЕС на фоне опасений из-за Трампа24.08.26, 07:43 • 12224 просмотра

Референдум должен определить, должна ли Исландия возобновить переговоры о членстве в ЕС. Последние опросы свидетельствуют о практически равном распределении голосов: 50,4% готовы поддержать продолжение переговоров, тогда как 49,6% выступают против.

Результат референдума остается непредсказуемым

Еще в пятницу опрос показывал противоположную картину — среди определившихся избирателей 51,6% планировали проголосовать против возобновления переговоров, а 48,4% — поддержать их.

Предварительные результаты референдума ожидаются в ночь на воскресенье, 30 августа. Окончательные итоги голосования могут объявить утром в воскресенье.

Исландия голосует, возобновлять ли переговоры о вступлении в ЕС29.08.26, 12:50 • 3814 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Исландия