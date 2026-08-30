В Исландии высокая явка на референдуме по вопросу переговоров с ЕС: предварительно 50,4% готовы сказать «да»
Киев • УНН
Исландцы голосуют за возобновление переговоров о вступлении в ЕС. Опросы дают 50,4% поддержки против 49,6%.
В Исландии 29 августа избиратели активно голосуют на референдуме по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз, на участках образовались очереди. Об этом сообщает Yle со ссылкой на своего корреспондента и исландского общественного вещателя RUV, пишет УНН.
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Еще до дня голосования свой выбор досрочно сделало рекордное количество граждан — примерно каждый четвертый исландец. После открытия избирательных участков в субботу возле некоторых из них также начали образовываться очереди.
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Референдум должен определить, должна ли Исландия возобновить переговоры о членстве в ЕС. Последние опросы свидетельствуют о практически равном распределении голосов: 50,4% готовы поддержать продолжение переговоров, тогда как 49,6% выступают против.
Результат референдума остается непредсказуемым
Еще в пятницу опрос показывал противоположную картину — среди определившихся избирателей 51,6% планировали проголосовать против возобновления переговоров, а 48,4% — поддержать их.
Предварительные результаты референдума ожидаются в ночь на воскресенье, 30 августа. Окончательные итоги голосования могут объявить утром в воскресенье.
Исландия голосует, возобновлять ли переговоры о вступлении в ЕС29.08.26, 12:50 • 3814 просмотров