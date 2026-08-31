Парламент Ісландії обговорить результати референдуму щодо вступу до ЄС
Київ • УНН
52,8% ісландців виступили проти відновлення переговорів із ЄС. Парламент обговорить подальшу долю заявки, яку не відкликали офіційно.
Парламент Ісландії обговорить подальшу долю заявки країни на вступ до Європейського Союзу після того, як більшість громадян виступили проти відновлення переговорів із Брюсселем. Про це заявила прем'єр-міністр Ісландії Кріструн Фростадоттір, повідомляє Politico, пише УНН.
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За результатами референдуму 52,8% виборців проголосували проти відновлення переговорів про вступ до ЄС, тоді як 47,2% підтримали цю пропозицію. Явка становила 82,5%.
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Фростадоттір заявила, що уряд обговорить із парламентським комітетом із закордонних справ, що робити із заявкою Ісландії, яка досі офіційно не відкликана.
Переговорів про вступ до ЄС поки не буде
Ми обговоримо з парламентським комітетом із закордонних справ, як найкраще закрити цей розділ. Ми не маємо наміру приймати жодних остаточних рішень з цього приводу
Фростадоттір наголосила, що результати референдуму поважатимуть, тому за нинішнього уряду переговори про вступ Ісландії до ЄС не відновлюватимуть. Водночас питання членства, за її словами, ймовірно, знову стане темою наступних парламентських виборів.
Ісландія розпочала переговори про вступ до ЄС у 2009 році, однак у 2013 році їх припинили. При цьому офіційно свою заявку на членство країна так і не відкликала.
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