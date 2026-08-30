Ісландці відхилили відновлення переговорів про вступ до ЄС - RUV

росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"

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Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України

Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії

Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios

"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва

путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів

У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районах

Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні

ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано