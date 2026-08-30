Ісландці відхилили відновлення переговорів про вступ до ЄС - RUV
Київ • УНН
52,8% ісландців проголосували проти відновлення переговорів про вступ до ЄС, 47,2% підтримали ініціативу. Рейк’явік став єдиним регіоном "за".
Ісландія за підсумками референдуму відхилила поновлення переговорів про членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє суспільна телерадіокомпанія RUV, передає УНН.
Деталі
Питання в бюлетені звучало так: "Чи варто Ісландії відновити переговори про вступ до Європейського Союзу?" За відновлення переговорів проголосували 47,2%, а проти - 52,8% ісландців. Різниця становить близько 12 700 голосів
За даними RUV, результати голосування вже відомі в усіх округах. Єдиним регіоном, де більшість виборців підтримала референдум, є столиця країни - Рейк’явік, повідомляє Associated Press.
Контекст
В Ісландії жителі країни у суботу, 29 серпня, почали голосувати за те, чи відновлювати переговори про членство з Європейським Союзом, на референдумі, який перевіряє геополітичну привабливість блоку.
Станом на ранок, 30 серпня, за референдум проголосувало 50,4%, а проти - 49,6%.
Ще раніше 51,3% ісландців підтримали відновлення переговорів про вступ до ЄС.