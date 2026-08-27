В Ісландії 51% громадян підтримує відновлення переговорів про вступ до ЄС

Більшість жителів Ісландії підтримує відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу напередодні референдуму, який відбудеться 29 серпня. За переговори виступають 51,3% опитаних, проти - 48,7%, повідомляє Yle, пише УНН.

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Опитування провів Дослідницький інститут Маскіна 21-25 серпня, опитавши 1019 людей. Розрив між прихильниками та противниками переговорів скоротився порівняно з попереднім опитуванням, де за їх відновлення виступали 52,2%, а проти - 47,8%.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, а переговори розпочалися у червні 2010-го. У 2013 році країна завершила переговори, однак процес вступу не був доведений до кінця.

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На дискусію щодо членства вплинули війна росії проти України, заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до США та зростання вартості життя.

Ісландія вже входить до єдиного європейського ринку, Шенгенської зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, однак не має формального права голосу під час ухвалення рішень у ЄС.

У разі позитивного результату референдуму переговори про вступ можуть розпочатися до кінця 2026 року та триватимуть кілька років. Членство передбачатиме, зокрема, участь Ісландії в ухваленні рішень ЄС, приєднання до митного союзу та потенційний перехід на євро.

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