В Ісландії 51% громадян підтримує відновлення переговорів про вступ до ЄС

$44.670.0352.090.07
ukenru
20:54 • 5682 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
19:09 • 13998 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
18:45 • 13919 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
26 серпня, 16:57 • 17828 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
26 серпня, 16:14 • 25703 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 21595 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
26 серпня, 13:41 • 18280 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
26 серпня, 12:49 • 15346 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
26 серпня, 11:45 • 33600 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 30457 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1.3м/с
64%
753мм
Популярнi новини
Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитуванняPhoto26 серпня, 13:36 • 13263 перегляди
Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти26 серпня, 13:43 • 15131 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії26 серпня, 15:25 • 3830 перегляди
Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі26 серпня, 16:05 • 3818 перегляди
Смертоносна повінь у Непалі - у МЗС заявили, що із двома українцями зник зв'язок18:06 • 6118 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 25703 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 26251 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 33600 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 48923 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 40244 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Реткліфф (політик)
Денис Прокопенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Непал
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto22:05 • 656 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 38996 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 37652 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 39823 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 76059 перегляди
Актуальне
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
Опалення
NASAMS

В Ісландії 51% громадян підтримує відновлення переговорів про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Напередодні референдуму 51,3% ісландців підтримують відновлення переговорів про вступ до ЄС. Голосування відбудеться 29 серпня.

В Ісландії 51% громадян підтримує відновлення переговорів про вступ до ЄС

Більшість жителів Ісландії підтримує відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу напередодні референдуму, який відбудеться 29 серпня. За переговори виступають 51,3% опитаних, проти - 48,7%, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Опитування провів Дослідницький інститут Маскіна 21-25 серпня, опитавши 1019 людей. Розрив між прихильниками та противниками переговорів скоротився порівняно з попереднім опитуванням, де за їх відновлення виступали 52,2%, а проти - 47,8%.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, а переговори розпочалися у червні 2010-го. У 2013 році країна завершила переговори, однак процес вступу не був доведений до кінця.

Країни NB8 обіцяють допомогти з підготовкою до зими та захистом портової інфраструктури України - спільна декларація23.08.26, 20:39 • 9068 переглядiв

На дискусію щодо членства вплинули війна росії проти України, заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до США та зростання вартості життя.

Ісландія вже входить до єдиного європейського ринку, Шенгенської зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, однак не має формального права голосу під час ухвалення рішень у ЄС.

У разі позитивного результату референдуму переговори про вступ можуть розпочатися до кінця 2026 року та триватимуть кілька років. Членство передбачатиме, зокрема, участь Ісландії в ухваленні рішень ЄС, приєднання до митного союзу та потенційний перехід на євро.

Ісландія проголосує за відновлення переговорів про вступ до ЄС на тлі побоювань через Трампа24.08.26, 07:43 • 12108 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Ґренландія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ісландія
Сполучені Штати Америки
Україна