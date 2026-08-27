В Исландии 51% граждан поддерживает возобновление переговоров о вступлении в ЕС

Большинство жителей Исландии поддерживает возобновление переговоров о вступлении страны в Европейский союз накануне референдума, который состоится 29 августа. За переговоры выступают 51,3% опрошенных, против — 48,7%, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Опрос провел Исследовательский институт Maskína 21–25 августа, опросив 1019 человек. Разрыв между сторонниками и противниками переговоров сократился по сравнению с предыдущим опросом, в котором за их возобновление выступали 52,2%, а против — 47,8%.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а переговоры начались в июне 2010-го. В 2013 году страна завершила переговоры, однако процесс вступления не был доведен до конца.

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На дискуссию о членстве повлияли война россии против Украины, заявления президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США и рост стоимости жизни.

Исландия уже входит в единый европейский рынок, Шенгенскую зону и Европейскую ассоциацию свободной торговли, однако не имеет формального права голоса при принятии решений в ЕС.

В случае положительного результата референдума переговоры о вступлении могут начаться до конца 2026 года и продлиться несколько лет. Членство будет предусматривать, в частности, участие Исландии в принятии решений ЕС, присоединение к таможенному союзу и потенциальный переход на евро.

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