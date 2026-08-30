Исландцы отвергли возобновление переговоров о вступлении в ЕС - RUV

Исландия по итогам референдума отклонила возобновление переговоров о членстве в Европейском союзе. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания RUV, передает УНН.

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Вопрос в бюллетене звучал так: "Стоит ли Исландии возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз?" За возобновление переговоров проголосовали 47,2%, а против - 52,8% исландцев. Разница составляет около 12 700 голосов

По данным RUV, результаты голосования уже известны во всех округах. Единственным регионом, где большинство избирателей поддержало референдум, является столица страны - Рейкьявик, сообщает Associated Press.

Контекст

В Исландии жители страны в субботу, 29 августа, начали голосовать за то, возобновлять ли переговоры о членстве с Европейским союзом, на референдуме, который проверяет геополитическую привлекательность блока.

По состоянию на утро 30 августа за референдум проголосовали 50,4%, а против - 49,6%.

Еще ранее 51,3% исландцев поддержали возобновление переговоров о вступлении в ЕС.