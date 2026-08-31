Парламент Исландии обсудит результаты референдума о вступлении в ЕС

Парламент Исландии обсудит дальнейшую судьбу заявки страны на вступление в Европейский союз после того, как большинство граждан выступили против возобновления переговоров с Брюсселем. Об этом заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По результатам референдума 52,8% избирателей проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС, тогда как 47,2% поддержали это предложение. Явка составила 82,5%.

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Фростадоттир заявила, что правительство обсудит с парламентским комитетом по иностранным делам, что делать с заявкой Исландии, которая до сих пор официально не отозвана.

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Мы обсудим с парламентским комитетом по иностранным делам, как лучше закрыть этот вопрос. Мы не намерены принимать никаких окончательных решений по этому поводу – сказала премьер.

Фростадоттир подчеркнула, что результаты референдума будут уважать, поэтому при нынешнем правительстве переговоры о вступлении Исландии в ЕС возобновляться не будут. В то же время вопрос членства, по ее словам, вероятно, вновь станет темой следующих парламентских выборов.

Исландия начала переговоры о вступлении в ЕС в 2009 году, однако в 2013 году они были прекращены. При этом официально свою заявку на членство страна так и не отозвала.

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