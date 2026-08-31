Парламент Исландии обсудит результаты референдума о вступлении в ЕС
Киев • УНН
52,8% исландцев выступили против возобновления переговоров с ЕС. Парламент обсудит дальнейшую судьбу заявки, которую официально не отозвали.
Парламент Исландии обсудит дальнейшую судьбу заявки страны на вступление в Европейский союз после того, как большинство граждан выступили против возобновления переговоров с Брюсселем. Об этом заявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
По результатам референдума 52,8% избирателей проголосовали против возобновления переговоров о вступлении в ЕС, тогда как 47,2% поддержали это предложение. Явка составила 82,5%.
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Фростадоттир заявила, что правительство обсудит с парламентским комитетом по иностранным делам, что делать с заявкой Исландии, которая до сих пор официально не отозвана.
Переговоров о вступлении в ЕС пока не будет
Мы обсудим с парламентским комитетом по иностранным делам, как лучше закрыть этот вопрос. Мы не намерены принимать никаких окончательных решений по этому поводу
Фростадоттир подчеркнула, что результаты референдума будут уважать, поэтому при нынешнем правительстве переговоры о вступлении Исландии в ЕС возобновляться не будут. В то же время вопрос членства, по ее словам, вероятно, вновь станет темой следующих парламентских выборов.
Исландия начала переговоры о вступлении в ЕС в 2009 году, однако в 2013 году они были прекращены. При этом официально свою заявку на членство страна так и не отозвала.
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